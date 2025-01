Vittoria, forze dell’ordine in via Roma. Controlli su una presunta autofficina abusiva

Cronaca

La presenza degli agenti della Polstrada ha attirato l'attenzione dei passanti

Controlli su una presunta autofficina abusiva a Vittoria. L’episodio in via Roma. Nel mirino un’attività di riparazione priva delle autorizzazioni. I controlli della polizia stradale sarebbero scattati in un garage della zona dove, stando alle prime informazioni, si effettuavano delle riparazioni di auto. Sarebbe questa una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli agenti della Polstrada che potrebbe fare registrare ulteriori risvolti. La presenza delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione dei residenti del quartiere oltre che dei passanti.

