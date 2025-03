Vittoria, Fratelli d’Italia: “Assordante il silenzio del Pd sulla composizione di maggioranza che sostiene il sindaco”

Attualità

Le riflessioni del coordinatore cittadino dei meloniani Massimiliano Vindigni

“Reputiamo assordante il silenzio del Pd e dei suoi esponenti cittadini e provinciali rispetto alla composizione della maggioranza che sostiene il sindaco Aiello. I democratici non hanno nulla da dire rispetto a forze non di centrosinistra che supportano il primo cittadino?”.A porre l’interrogativo è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Massimiliano Vindigni (nella foto) che prosegue: “Il sindaco a fasi alterne si atteggia a duro e puro della sinistra salvo poi essere sostenuto da forze che, al governo della Regione, sono di centrodestra. Quindi o il sindaco apprezza l’azione del governo di centrodestra o è caduto in una contraddizione enorme e che sta mettendo in imbarazzo la sua variegata maggioranza”.