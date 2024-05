Vittoria, Fratelli d’Italia denuncia: “Il salotto di via Cavour verso la deriva”

Attualità

Segnalati problemi di abbandono e di degrado. L'amministrazione comunale sollecitata a intervenire

La consigliera comunale di FdI Valeria Zorzi denuncia le condizioni di degrado in cui è stato abbandonato il “salotto buono” di Vittoria, via Cavour a seguito delle numerose segnalazioni ricevute.

“Mi faccio portavoce di un malessere enorme in città per le condizioni in cui si trova la via Cavour, la via più importante per il commercio cittadino e uno dei biglietti da visita di Vittoria. In un momento così importante, con un evento di prestigio che anima il centro quale Scenica, via Cavour vive nel degrado: bivacchi, persino scooter e monopattini che sfrecciano incontrollati tra la gente, assenza delle minime condizioni di decoro urbano. Un quadro desolante che si trascina ormai da tempo senza che l’amministrazione abbia mai messo in campo delle azioni che abbiano fatto segnare una inversione di tendenza per questa deriva”, dice Zorzi.