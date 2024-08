Vittoria, fuga di gas in un condominio sullo Stradale per Scoglitti

Cronaca

Pronto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Strada chiusa per oltre un'ora al traffico veicolare

Fuga di gas con fiammata d’incendio in un condominio sullo Stradale per Scoglitti. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria oltre alla polizia. Il traffico veicolare è rimasto interdetto in zona per più di un’ora (foto Franco Assenza).

