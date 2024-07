Vittoria, fuga di gas. Messo in sicurezza un crocevia in via Dell’Acate

Cronaca

Sul posto i vigili del fuoco che hanno regolamentato le criticità emerse

Fuga di gas da bombola ad uso casalingo stasera alle 21 in un quartiere residenziale di Vittoria. Sul posto i vigili del fuoco prontamente intervenuti che hanno scongiurato il peggio e proceduto con una parziale evacuazione. Crocevia via Dell’Acate e via Nenni messi in sicurezza (foto Franco Assenza).

