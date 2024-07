Vittoria, furono arrestati per furto in appartamento. In due ai domiciliari

Cronaca

La difesa ricorrerà davanti al Tribunale del Riesame di Catania

Due vittoriesi , rispettivamente di 34 e 35 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato per un furto in appartamento che avrebbero commesso nell’agosto dell’anno scorso a Vittoria. I due sono stati ristretti ai domiciliari su richiesta del pm Santo Fornasier. Ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare è stato il Gip del Tribunale di Ragusa Ivano Infarinato. I due, difesi dagli avvocati Giuseppe Di Stefano e Raffaele Catalano, in sede di interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La difesa ricorrerà davanti al Tribunale del Riesame di Catania.

