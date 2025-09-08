Vittoria, furto aggravato a un’attività commerciale: sarà processato per direttissima

Cronaca

Il romeno si era introdotto all'interno del locale rubando generi alimentari e bevande

Aggiornato a lunedì prossimo il processo per direttissima per il cittadino romeno arrestato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Vittoria e del distaccamento di polizia stradale, il mese scorso, per furto aggravato. L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione di un cittadino, proprietario di una panineria. Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno constatato, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, che l’uomo si era introdotto all’interno del locale dopo aver danneggiato il gazebo esterno con un coltello da cucina, creando un varco d’accesso.