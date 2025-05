Vittoria, furto con destrezza alla cassaforte dell’ipermercato: rubati 60mila euro

Cronaca

Preso di mira il Franzys di contrada Boscopiano. Ad agire veri e propri professionisti

Indagini serrate sul colpo da 60.000 euro messo a segno da ignoti malviventi a Vittoria nella notte tra lunedì e martedì nell’ambito di un furto con destrezza alla cassaforte dell’ipermercato Franzys, in contrada Boscopiano. Non si è trattato quindi di bancomat, come era stato riferito in un primo momento. Ladri particolarmente esperti hanno deviato i raggi radar del sistema di sicurezza, entrando dalla porta principale, forzando la blindatura con un flex e sottraendo 60.000 euro dalla cassaforte, posizionata all’interno degli uffici dirigenziali. Le indagini sono in corso con i carabinieri che analizzano le riprese delle telecamere e possibili tracce lasciate sulla scena del crimine. Il metodo usato suggerisce l’azione di una banda specializzata in colpi del genere, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli istituti di credito. Gli esercenti e i cittadini chiedono misure di sicurezza più efficaci per contrastare simili episodi.

