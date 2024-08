Vittoria-Gela, perde il controllo dell’auto e si ribalta

Cronaca

Ferito il conducente che è stato trasportato in ospedale

Grave incidente stradale autonomo oggi pomeriggio sulla strada che da Vittoria conduce a Gela. Il conducente a bordo di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto, per cause in via di accertamento, e quest’ultima si è ribaltata. L’uomo è rimasto ferito ed è stato necessario il soccorso dei sanitari. E’ stato trasferito in ospedale. Traffico parzialmente bloccato prima che la vettura venisse spostata. Sul posto le forze dell’ordine (foto Franco Assenza).

