Vittoria, gestione della risorsa idrica sempre più critica. Il consigliere Pelligra: “Il Comune non sa che soluzioni adottare”

Attualità

"La questione sta diventando sempre più seria, ma non arrivano risposte adeguate da palazzo Iacono"

“Situazione sempre più critica per la gestione della risorsa idrica in città. Certo, siamo consapevoli che la mancanza di piogge ha reso tutto più problematico, anche in pieno inverno, ma proprio per questo ci aspettiamo che l’amministrazione comunale, per fronteggiare la crisi in questione, organizzi un piano straordinario allo scopo di dare risposte ai cittadini e agli operatori commerciali sui quali grava la necessità periodica di doversi rivolgere alle autobotti private sapendo che nessuno li rimborserà mai”.