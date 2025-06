Vittoria, giro di vite contro chi sporca: 18 multe in meno di 48 ore

Attualità

Negli ultimi otto giorni, inoltre, erano state sanzionate 25 persone

Proseguono incessantemente i servizi di controllo della polizia Locale di Vittoria, impegnata nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti su tutto il territorio comunale. In poco meno di 48 ore, gli agenti hanno elevato 18 sanzioni nei confronti di cittadini sorpresi a depositare illegalmente rifiuti. I controlli hanno interessato il centro urbano di Vittoria e la frazione di Scoglitti. Tra i materiali rinvenuti: suppellettili, materassi e sacchi colmi di immondizia, abbandonati senza alcun rispetto per il decoro urbano e le regole in vigore. Questi risultati si aggiungono a quelli conseguiti nei giorni scorsi grazie a un piano di controlli mirato predisposto dal comandante della Polizia Locale, Filippo Pancrazi, che ha portato alla sanzione di altre 25 persone nell’arco di appena otto giorni. “L’abbandono dei rifiuti rappresenta un atto di inciviltà che offende tutta la comunità- dichiara l’assessore all’ambiente Cesare Campailla. I controlli messi in campo dalla Polizia Locale sono la dimostrazione concreta che non tollereremo comportamenti lesivi del nostro ambiente e della qualità della vita. Continueremo con determinazione su questa strada, rafforzando le ispezioni e lavorando anche sulla sensibilizzazione e il senso civico dei cittadini”.