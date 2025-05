Vittoria, gli scout Cngei ringraziano il Comune per l’ospitalità

Attualità

Il sindaco Aiello: "Orgogliosi di avere accolto una iniziativa educativa di grande valore"

Il Comune di Vittoria ha ricevuto una nota ufficiale di ringraziamento da parte della Sezione Scout Cngei (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Ragusa, a firma del presidente Tonio Digiacomo, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate in occasione dello svolgimento del campo scout regionale tenutosi presso Serra San Bartolo dal 25 al 27 aprile 2025. L’evento ha visto la partecipazione di circa 300 scout, tra giovani e adulti, provenienti da diverse realtà della regione Sicilia, e si è svolto in un clima sereno, ricco di attività educative e momenti di condivisione. Un successo reso possibile anche grazie al supporto logistico e organizzativo garantito dall’Amministrazione comunale e alla disponibilità del custode della struttura.