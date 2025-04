Vittoria ha festeggiato il 418esimo anniversario dalla nascita

Attualità

Deposta una corona di fiori nel luogo in cui riposano le spoglie della fondatrice

Oggi, la città di Vittoria ha festeggiato il suo 418° anniversario, una ricorrenza che celebra la storia che intreccia lavoro, nobiltà, agricoltura e sviluppo urbano. Fondata nel 1607, Vittoria continua a essere un simbolo di identità culturale e tradizione.

La giornata è iniziata con una cerimonia solenne: una santa messa officiata da don Giovanni Giaquinta, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose. L’atmosfera, sobria e rispettosa, ha riflettuto sul lutto per la recente scomparsa di Papa Francesco. Durante la celebrazione, il sindaco dei ragazzi, Giulia Pantò, accompagnata dal consigliere comunale dei ragazzi, Valerio Saraceno, ha letto una toccante poesia dedicata alla città. Successivamente, è stata deposta una corona di fiori presso il luogo dove riposano le spoglie della contessa Vittoria Colonna, all’interno della Basilica di San Giovanni Battista, figura di primo piano, da cui la città prende il nome.