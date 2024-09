Vittoria, hashish in casa già confezionata: arrestato un 34enne

Cronaca

Gli involucri contenenti entrambi la droga erano stati occultati nella camera da letto

Prosegue l’attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa.In particolare, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio a largo raggio a Vittoria, precisamente nella frazione marinara di Scoglitti, con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”.I militari, dopo aver individuato un’abitazione sospetta, hanno proceduto alla perquisizione dell’immobile identificando l’occupante in un giovane vittoriese di 34 anni.L’attività di polizia ha permesso di rinvenire, occultati nella camera da letto, due involucri trasparenti contenenti entrambi sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 52 grammi.I carabinieri hanno pertanto sottoposto a sequestro lo stupefacente e accompagnato presso gli uffici il giovane per identificarlo compiutamente.Terminati gli atti di rito, i militari hanno proceduto nei confronti del 34enne a deferirlo in stato di arresto all’Autorità giudiziaria per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

