Vittoria, i carabinieri denunciano parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale

Cronaca

Già in precedenza era stato sanzionato per violazione delle norme del Codice della strada

Prosegue l’attività di contrasto ai reati in genere e in materia di circolazione stradale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa.In particolare, nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Vittoria è intervenuta nei pressi dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria poiché era giunta alla locale Centrale operativa una segnalazione da parte di un cittadino circa la presenza di un parcheggiatore non autorizzato che chiedeva monete ai conducenti durante le procedure di parcheggio.