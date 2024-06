Vittoria, i parrucchieri e l’ordinanza della discordia

Attualità

La presa di posizione del capogruppo di Fratelli D'Italia Alfredo Vinciguerra che contesta le scelte del sindaco. La Cna chiede un incontro al primo cittadino già concesso nelle prossime ore

“Come sempre il sindaco Aiello arriva sui problemi dopo le nostre denunce ma li risolve “a modo suo” e quindi male. Infatti non dialoga con le categorie dei lavoratori e l’ordinanza per acconciatori ed estetiste rischia di essere un boomerang”.

Così il capogruppo Alfredo Vinciguerra, di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’ordinanza che regolamenta orari e giorni di apertura degli acconciatori ed estetiste. Il consigliere Vinciguerra aveva infatti denunciato le condotte e presunti abusi di attività nel pieno centro storico cittadino chiedendo provvedimenti e controlli.

“La mia segnalazione era rivolta ad attività che – non rispettando le regole – hanno creato disagi ai residenti disturbando la quiete pubblica. La soluzione però non può essere una ordinanza emanata senza alcuna concertazione, senza alcun confronto che rischia di compromettere il lavoro degli acconciatori che si ritroverebbero nuove limitazioni per l’orario continuato. Era così difficile convocare la categorie e avere un confronto? Per il sindaco evidentemente sì visto che è chiuso a Palazzo Iacono come in una Torre di Babele. Auspichiamo, seppur tardivamente, un confronto affinché vi siano regole chiare che vadano nella direzione di tutelare chi lavora”.