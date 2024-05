Vittoria, i visionari disegni del surrealista Fabrizio Clerici in mostra alla galleria Edonè

Società

Sabato sera in via Cavour il vernissage dedicato ai lavori di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento

“Miraggi e Memorie” è il titolo dell’importante mostra dedicata ai visionari disegni del surrealista Fabrizio Clerici che sarà proposta dalla galleria Edonè “arte viva club” di via Cavour 39 a Vittoria (nella foto sotto). Il vernissage sabato dalle 20. La mostra darà modo di ammirare assieme diversi lavori di un grande protagonista dell’arte italiana del Novecento, un raffinato pittore, ma anche scenografo e illustratore, un artista eclettico e curioso, in grado di creare mondi onirici ed enigmatici ricchi di fascino, ispirati dalla sua vasta cultura classica e mitologica. La sua formazione come architetto e l’incontro con Alberto Savinio hanno segnato il suo percorso artistico, orientato al surrealismo ma con una visione metafisica, che si esprime attraverso l’uso degli elementi architettonici, del simbolismo e del gioco simbolico.

L’esposizione è suddivisa in due momenti precisi della carriera dell’autore: gli esordi con le venti tavole realizzate da Clerici per il Bestiario di Leoncillo nel 1941 e i lavori degli anni Settanta, con un gruppo di opere fortemente ispirato dalla cultura e i miti egizi, esposte nel 1978 in una importante personale dell’autore al Cairo, e legati alla forte fascinazione di Clerici nei confronti della magia dell’antico Egitto. Qui il linguaggio dell’artista cambia dimostrando una propria personalissima chiave linguistica e iconografica, qui ricorrenti figure come il Dio-falco Horus e le sfingi di ariete dominano la scena, simboli potenti di protezione e mistero. Queste immagini, intrise di significato storico e spirituale, riflettono la ricerca continua dell’artista per un collegamento tra il passato remoto e il presente. In più, anche lavori legati alla mitologia greca. “La mostra – dicono i curatori Giovanni e Livio Bosco – racchiude con i lavori selezionati la visione che Clerici ebbe nell’arte e nella vita. Colta, raffinata, visionaria. Lavori che, oltre alla propria arte, riassumono in pieno il carattere di Fabrizio Clerici, scenografo e pittore appartato, che ha goduto della stima di molti letterati e di importanti storici dell’arte. Stiamo parlando di un’artista che con il proprio estro riuscì ad appassionare pure Salvador Dalì, tanto che ne nacque un lungo sodalizio. Un artista dalla grande capacità visionaria, che riuscirà a farvi immergere nel fascino dei propri universi onirici”.

Mostra: “Miraggi e Memorie: Il Viaggio di Fabrizio Clerici attraverso il Tempo e il Mito”

Autore: Fabrizio Clerici

Curatore: Giovanni e Livio Bosco

Organizzazione: Arte Viva

Luogo: Edonè “Arte Viva Club”, via Cavour 39, Vittoria

Inaugurazione: Sabato 4 maggio 2024, ore 20.00

Durata: 4 maggio – 23 giugno 2024

Orario: 19:00 \ 21.00 o su appuntamento – dal giovedì alla domenica

Domenica anche la mattina orario 11:00 \ 13:00