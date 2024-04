Vittoria, il Comune a Misterbianco per illustrare i passi in avanti compiuti sul fronte della protezione civile

Attualità

L'assessore Nicastro: "I gruppi 092 e 107 Giuseppe Caruano in bella evidenza"

Anche il Comune di Vittoria ha partecipato alla manifestazione, tenutasi a Misterbianco nei padiglioni di Sicilia Fiera, promossa dal dipartimento regionale della Protezione civile e denominata “Maratona dei sindaci”. L’assessore comunale al ramo, Giuseppe Nicastro, delegato dal sindaco Francesco Aiello a partecipare, ha illustrato le attività svolte dai gruppi comunali di protezione civile, il gruppo comunale 092 e il gruppo 107 Giuseppe Caruano.