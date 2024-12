Vittoria, il Comune assume cinque nuovi assistenti sociali

Attualità

Il sindaco Aiello: "Risposta tangibile alle crescenti esigenze dei cittadini"

Cinque nuovi assistenti sociali hanno firmato il contratto e sono già operativi al Comune. Le nuove assunzioni, rese possibili grazie ai fondi di solidarietà comunale, rappresentano un importante passo avanti nel miglioramento delle attività di supporto e assistenza alla comunità.

Gli operatori, provenienti da una graduatoria del Comune di Francofonte, sono stati selezionati con l’obiettivo di potenziare i servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione, garantendo un sostegno concreto e tempestivo.