Vittoria, il Comune delibera la concessione in eterno del luogo di sepoltura dei piccoli Simone e Alessio D’Antonio

Attualità

Ieri sera la messa nella basilica di San Giovanni per ricordare la tragedia di cinque anni fa

A distanza di cinque anni dalla tragedia che ha colpito la famiglia D’Antonio e l’intera Città di Vittoria, il sindaco e la giunta hanno deliberato la concessione in eterno del luogo di sepoltura dei piccoli Simone e Alessio perché si mantenga sempre vivo il loro ricordo che deve essere monito e testimonianza per tutti noi. “Alessio e Simone, due martiri che con la loro morte, improvvisa e drammatica, sono diventati per tutti noi un insegnamento che il Signore ci ha voluto trasmettere contro il male”. Così l’arciprete don Salvatore Converso ha detto ieri sera nella sua omelia durante la messa nella Basilica di San Giovanni alla presenza delle famiglie, degli amici più cari, del sindaco Aiello, dell’assessore Francesca Corbino e della Provveditrice agli studi Viviana Assenza.