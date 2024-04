Vittoria, il Comune formalizza richiesta al governo Meloni per fare dichiarare il teatro cittadino monumento nazionale

Attualità

L'assessore Monello ha posto il tema a tutte le forze politiche

La giunta municipale, con la delibera n. 169 del 9 aprile, ha formalmente avanzato la richiesta al governo nazionale per dichiarare il Teatro Comunale “Vittoria Colonna” “Monumento Nazionale”. All’interno della delibera sono stati forniti alcuni cenni storici che supportano la richiesta, evidenziando il valore artistico e storico del “Vittoria Colonna”. Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura l’A.C. T.U.982 e abb-A recante: “Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani” (con un elenco di 46 teatri dei quali solo due, i Teatri Massimi di Palermo e Catania, sono siciliani) e il comma 3 dell’art. 1 dispone che “ ulteriori teatri storici… anche su proposta di soggetti interessati, possano essere riconosciuti quali monumenti nazionali con decreto del Ministero della Cultura.

L’assessore Monello ha posto, a nome dell’Amministrazione Comunale, il tema a tutte le forze politiche, in particolare a quella di maggioranza. In tale direzione ha sollecitato il senatore Salvatore Sallemi a farsi carico di tale richiesta.