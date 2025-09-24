Vittoria, il Comune si è immesso nel possesso di un’intera area i cui immobili erano stati costruiti in maniera abusiva

Attualità

Il sindaco Aiello: "Grazie alle forze dell'ordine che ci hanno aiutato a ripristinare la legalità"

Un altro tassello nell’ambito del percorso di legalità intrapreso dal Comune di Vittoria è stato raggiunto ieri mattina. A seguito delle diverse riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Comune di Vittoria si è immesso nel possesso di un’intera area, in contrada Serra Rovetto, comprendente diversi fabbricati. Gli immobili erano stati costruiti in maniera totalmente abusiva e per questo motivo, già nel 2003, erano stati acquisiti al patrimonio del Comune grazie all’intervento dalla Giunta guidata da Francesco Aiello (nella foto). Tre anni più tardi, nel 2006, erano però ritornati inopinatamente nella disponibilità dei proprietari. Nell’area peraltro era stata intrapresa anche un’attività di autotrasporto, i cui titolari sono stati nel tempo destinatari di provvedimenti giudiziari di varia natura. Dopo diversi anni di immobilismo, la commissione straordinaria che ha gestito l’ente dal 2 agosto 2018 al 26 ottobre del 2021 tentò di immettersi nel possesso dei beni, tuttavia senza riuscirci.

Adesso, anche grazie al risolutorio intervento della Prefettura di Ragusa, il Comune si è immesso nel possesso. L’operazione interforze di ieri mattina, coordinata dalla Questura di Ragusa, ha visto l’impiego congiunto di polizia, carabinieri, Guardia di finanza, polizia locale e degli agenti del Commissariato di Vittoria e i vigili del Fuoco. “Questa Amministrazione è impegnata attivamente e realmente nel percorso della legalità a tutti i livelli; la definizione di una controversia pluridecennale come quella a cui siamo pervenuti, costituisce un risultato straordinario e tangibile dell’impegno del Comune nel perseguimento della legalità. Una vicenda annosa si è conclusa in maniera favorevole per l’Ente” ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.