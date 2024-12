Vittoria, il concerto di Natale dell’orchestra Traina

Società

E' stato ospitato nell'auditorium del plesso Marconi e ha riscosso grande apprezzamento

L’auditorium del plesso Marconi ha ospitato il concerto di Natale dell’orchestra Traina dell’omonimo istituto comprensivo, diretta dal prof. Giorgio Lo Cirio, docente di flauto traverso. L’orchestra, composta da 48 elementi, al suo secondo anno di attività, ha saputo emozionare i numerosi spettatori partecipanti, eseguendo i brani della tradizione natalizia, esaltando le qualità delle 4 classi di strumento: pianoforte, violino, flauto e percussioni. Grande soddisfazione per gli altri docenti di strumento: Antonino Di Francesco (pianoforte – coordinamento), Mariacarla Vicinanza (violino) e Andrea Maria Sciacca (percussioni). Parole di elogio anche da parte del dirigente scolastico, prof. Carmelo La Porta, che ha indicato la musica come via di unione, aggregazione e socialità.

