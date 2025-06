Vittoria, il consigliere comunale e assessore Peppe Nicastro nella direzione regionale del Pd

Politica

“Assieme agli altri sei componenti della provincia di Ragusa che fanno parte della direzione regionale, ci siamo intestati un percorso specifico per il nostro territorio che si prefigge di raggiungere obiettivi importanti sotto la guida, a livello provinciale, del deputato regionale questore Nello Dipasquale e, in ambito regionale del riconfermato segretario Anthony Barbagallo”. Così Giuseppe Nicastro (nella foto), assessore e consigliere comunale a Vittoria, a proposito della nomina a componente della direzione regionale del Partito Democratico.