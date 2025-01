Vittoria, il consigliere Pelligra: “Buche in quantità industriali lungo le strade cittadine”

Attualità

"Anche la carenza in organico dei vigili urbani, purtroppo, non aiuta a regolamentare al meglio il traffico veicolare"

“Nonostante le continue sollecitazioni che arrivano dalle organizzazioni sindacali, in ultimo quella dell’Ugl, nonostante le segnalazioni da parte dei cittadini sulle buche, ormai in quantità industriale, che caratterizzano la rete viaria cittadina, nonostante tutte le difficoltà nella gestione dei nodi stradali più trafficati, continuiamo ad assistere all’inerzia di un’amministrazione comunale che sceglie di non scegliere, che decide di non decidere, con gravi ripercussioni sull’intera collettività”.