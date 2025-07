Vittoria, il consigliere Pelligra: “Il sindaco pensa agli slogan elettorali invece di risolvere i problemi della città”

Politica

L'esponente di Forza Italia stigmatizza la recente "uscita" del primo cittadino

“Avrei preferito non prendere posizione in merito agli ultimi dibattiti che stanno alimentando le discussioni social riguardo alla candidatura del sindaco Aiello ed al suo slogan per le prossime amministrative, ma tant’è non si può stare senza dire nulla”.

E’ quanto afferma il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra (nella foto), che chiarisce: “Mi sembra non solo inopportuno, ma soprattutto irresponsabile, parlare di campagna elettorale, di slogan per il voto, in un momento come questo in cui la nostra città sta vivendo difficoltà serie sia sul piano idrico che dal punto di vista della viabilità e della sicurezza ambientale e non solo. Come Forza Italia, affermiamo che la città dovrebbe potere contare su un’amministrazione equilibrata, fattiva, che governi e che sia in grado soprattutto di dare risposte alla collettività. Se, viceversa, l’attuale sindaco Aiello intende porre fine a questo percorso amministrativo, lo dica chiaramente. Ma non gli venga in mente di riproporsi. Sarebbe non solo una iattura ma una mancanza di rispetto per tutta Vittoria. La città ha bisogno di essere governata in maniera efficace e fattiva. Perché dico questo? Dal problema delle fumarole alle questioni della carenza idrica, dalla mancanza di un intervento viario all’altezza della situazione, visto che tutta la rete stradale urbana è rattoppata, ai vari problemi che affliggono questa città, ad oggi aspettiamo ancora risposte all’altezza della situazione da parte di questa amministrazione che si era autoincensata ritenendosi capace di risolvere tutti i mali che affliggevano Vittoria. Quindi, che si cerchi di fare politica in maniera seria e che si finisca di vedere questo teatrino della politica di basso livello. La nostra città è una grande città con migliaia di problemi e deve essere amministrata, lo ribadisco, in modo serio e responsabile”.

