Vittoria, il consigliere Pelligra: “Insoddisfatto della relazione del sindaco Aiello”

Politica

"Alcune questioni cruciali sono state affrontate con molta superficialità sul piano operativo"

“Insoddisfatto della relazione del sindaco che si è occupato, in aula, di affrontare i temi dell’attività svolta durante il terzo anno di mandato”. Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia Vittoria Biagio Pelligra (nella foto) che traccia il proprio resoconto delle due giornate, lunedì e martedì, in cui si è svolto il consiglio comunale.

“Per quanto concerne la relazione del sindaco, che è stata letta lunedì – sottolinea Pelligra – ho messo in evidenza il mancato approfondimento di alcuni punti importanti per la nostra città, questioni che si sarebbero dovute affrontare in maniera più incisiva. A cominciare dalla carenza del personale del Comune. Poche le assunzioni in questo anno: è vero che l’ente era stato trovato in una situazione strutturalmente deficitaria ma il sindaco, quando vuole, riesce a trovare le somme necessarie, come avvenuto per gli incarichi a titolo oneroso che sono stati conferiti nelle ultime settimane. Appena cinque assunzioni di vigili urbani quando invece ci confrontiamo con una carenza d’organico molto importante. Altra questione in cui si sarebbe potuto fare di più ha a che vedere con la tutela del territorio. La vicenda delle fumarole e dell’igiene ambientale, nonostante le chiacchiere e le prese di posizione, è rimasta lettera morta; il problema continua ad esistere ed è molto grave perché oltre a incidere sulla salute dei cittadini grava sulla tassazione dei contribuenti. Nessun atto, poi, per il mercato ortofrutticolo, motore pulsante dell’economia cittadina, se non la semplice nomina del cda della Vittoria mercati che da solo non può essere la soluzione del problema”.

“Per quanto attiene la sicurezza urbana – continua – è sotto gli occhi di tutti che, purtroppo, Vittoria non è sicura, infatti, solo tavoli tecnici e incontri con le comunità degli stranieri presenti nella nostra realtà urbana non servono, occorre fare molto di più, sono necessari atti concreti per garantire la percezione di sicurezza necessaria alla cittadinanza e agli operatori economici. Inoltre, ci si è soffermati sulla stagione estiva a Scoglitti, assolutamente al di sotto delle aspettative”.