Vittoria, il consigliere Pelligra: “Nessuna attività di marketing territoriale per rilanciare l’immagine della città dal punto di vista turistico”

Attualità

L'esponente di Forza Italia passa in rassegna una serie di perplessità sul modus operandi dell'ente di palazzo Iacono

“Quali sono le strategie per il turismo del Comune di Vittoria? Che tipo di programmazione vogliamo attuare per il periodo primaverile e, ancora di più, per la stagione estiva? Stiamo cogliendo l’occasione delle fiere internazionali per veicolare, magari facendoci ospitare negli stand istituzionali della Regione, la nostra città e il nostro borgo a mare, le bellezze paesaggistiche e monumentali che questo territorio è in grado di esprimere?”.