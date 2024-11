Vittoria, il consigliere Pelligra: “Organico della polizia municipale sempre carente”

Attualità

"Hanno assunto di recente tre agenti, ma vanno a sostituire quelli che avevano rassegnato le dimissioni. Non è cambiato nulla"

“Nei giorni scorsi abbiamo letto la presa di posizione dell’amministrazione comunale in cui, in maniera trionfale, si autoelogiava per l’assunzione di tre nuovi agenti della polizia municipale a cui, ovviamente, anche noi auguriamo buon lavoro. In realtà, c’è ben poco da esultare, trattandosi, come la stessa amministrazione ammette, di tre assunzioni che vanno a sostituire i tre agenti che si erano appena dimessi per essere assunti in altri enti. Quindi, nulla è cambiato rispetto alla consistenza dell’organico che resta sempre lo stesso”.