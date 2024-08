Vittoria, il consigliere Pelligra: “Votato a favore della realizzazione di opere ritenute fondamentali per la comunità”

Attualità

Dall'impianto polivalente alla scuola dell'infanzia di piazza Berlinguer, all'asilo nido di viale Europa

“Ancora una volta, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, così come abbiamo già fatto in altre occasioni, abbiamo votato a favore di quelle che possono essere opere ritenute fondamentali per la nostra collettività. Ecco perché il nostro “sì” alla costruzione in deroga dell’impianto polivalente all’ex campo di concentramento Emaia per 2 milioni di euro, alla scuola dell’infanzia di piazza Berlinguer per 5,3 milioni di euro e all’asilo nido di viale Europa per 3,45 milioni di euro. Sono tutti fondi Pnrr”.