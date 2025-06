Vittoria, il consigliere Scuderi: “Ecco perché ci siamo astenuti dal votare il bilancio”

Attualità

"Non è solo uno strumento tecnico, ma forse è l'atto più politico che ci sia"

“Perché ci siamo astenuti? Perché il bilancio, al contrario di quanto qualcuno, in seno alla maggioranza, ha cercato di fare credere, non è uno strumento meramente tecnico da votare come atto dovuto ma, anzi, è l’atto più politico che ci sia, perché definisce come spendere i soldi della collettività. Chi, come noi di Fratelli d’Italia, non è impegnato nella difesa d’ufficio dell’amministrazione, non può far altro che opporsi alle ripetute storture economiche di chi amministra l’ente municipale”.