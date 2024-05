Vittoria, il consigliere Scuderi: “Il progetto per bypassare il passaggio a livello ancora fermo al palo dopo 15 mesi”

Attualità

"Una circostanza del genere è semplicemente inconcepibile. Comunità cittadina sempre più penalizzata dalla giunta Aiello"

“In quindici mesi nulla di fatto. A dispetto della circostanza che ci trovavamo già di fronte a un’opera finanziata e rispetto a cui sarebbe servito soltanto attivare le procedure. E, invece, nonostante le rassicurazioni ottenute in quest’aula tempo addietro, ora, a distanza di tempo, si certifica che non un solo passo in avanti è stato compiuto. Insomma, abbiamo soltanto perso tempo. E tutto ciò si ripercuote gravemente sulle legittime attese della comunità cittadina”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi (nella foto proprio sul posto), a proposito della soppressione del passaggio a livello in zona Fontana della pace. Durante l’ultima seduta del civico consesso, è stata discussa l’interrogazione presentata dal consigliere. Ma le risposte arrivate sono state assolutamente insoddisfacenti.