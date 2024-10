Vittoria, il consiglio approva il bilancio consolidato 2023

Attualità

Il sindaco Aiello: "La costante opera di risanamento ci ha permesso di riportare l'ente da una situazione di predissesto a una situazione di sostenibilità finanziaria"

Ieri il consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato per il 2023.Si tratta di un importante strumento finanziario e di un rilevante adempimento normativo.“Con l’approvazione del bilancio consolidato, si conclude il ciclo della corretta gestione dei documenti finanziari per l’anno in corso. È il risultato di un’amministrazione che adotta nei termini, insieme a pochissimi Comuni in Sicilia, il bilancio di previsione, adotta i Rendiconti di gestione oltre a strumenti che portano la propensione tributaria da poco più del 30% a quasi il 54%, riuscendo a contenere all’8% l’aumento della Tari, a fronte di altri Comuni costretti ad aumentarla del 25-30%. Abbiamo trovato il bilancio in deficit strutturale e in un solo anno ne siamo usciti, continuiamo a lavorare per la corretta tenuta dei documenti finanziari per lo sviluppo complessivo della città” ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Bilancio Giuseppe Fiorellini.