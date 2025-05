Vittoria, il console onorario della Repubblica di Bulgaria a Messina in visita a palazzo di Città

Attualità

Il sindaco Aiello: "Importante potere consolidare questi rapporti"

Il sindaco Francesco Aiello ha ricevuto in visita istituzionale (nella foto) il console onorario della Repubblica di Bulgaria a Messina, Giovanni De Luca. L’incontro, che si è tenuto a palazzo Iacono, si è svolto in un clima cordiale e di grande disponibilità. Durante il colloquio, il sindaco Aiello e il console De Luca hanno discusso delle potenzialità di collaborazione tra la città di Vittoria e la Bulgaria nei settori agricolo, agroalimentare e turistico, con particolare attenzione al ruolo strategico che il comparto ortofrutticolo locale può rivestire in chiave internazionale.