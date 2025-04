Vittoria, il consultorio familiare torna a pieno regime

Attualità

Un passo significativo verso la piena normalizzazione dell'offerta sanitaria sul territorio

Il consultorio familiare di Vittoria, con sede in via Giurato, è tornato a pieno regime grazie alla presenza di un medico ginecologo, che consente di garantire con regolarità tutte le attività di natura medica. Si tratta di un passo significativo verso la piena normalizzazione dell’offerta sanitaria sul territorio ipparino, in linea con gli obiettivi di prossimità e accessibilità che l’Asp di Ragusa persegue con determinazione.

Nelle scorse settimane, nonostante alcune criticità temporanee, il consultorio aveva continuato a offrire i principali servizi, tra cui screening ginecologici e attività di prevenzione, grazie all’impegno delle professioniste presenti e al supporto di altri medici aziendali. Con la presenza stabile di un ginecologo, saranno garantite in modo continuativo visite, consulenze e prestazioni di prevenzione e tutela della salute della donna, rispondendo ai bisogni dell’utenza con maggiore tempestività.