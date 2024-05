Vittoria, il corteo di Santa Rita straordinaria occasione di crescita per la cultura abbinata allo sviluppo locale

Società

Lenzo (Confcommercio): "Lavorare insieme a una pluralità di attori ci consente di guardare avanti con fiducia"

“Lavorare insieme a una pluralità di attori per costruire l’economia della bellezza e della cultura che ha le sue leve nella particolarità di momenti come quello di sabato scorso offerti a cittadini, visitatori e turisti presenti in città”. Così il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a nome del sistema integrato Confcommercio-Commerfidi, che hanno sostenuto l’evento, a proposito del corteo storico di sabato scorso in onore di Santa Rita.

“Dobbiamo rilanciare il nostro commercio – continua Lenzo – valorizzando i luoghi simbolo della nostra città e diciamo che l’evento del corteo è andato proprio in questa direzione per creare un ambiente che non solo attira visitatori ma arricchisce anche la vita di chi ci vive. Ogni evento culturale diventa dunque un’opportunità per mettere in luce le nostre bellezze e promuovere le nostre tradizioni. Il corteo storico, giunto alla sua terza edizione, diviene dunque un esempio perfetto di come la cultura possa diventare un motore economico. Attraverso la valorizzazione dei nostri luoghi storici e la promozione delle nostre eccellenze, possiamo attrarre un pubblico più ampio e stimolare il commercio locale. Insieme, e soltanto insieme, possiamo costruire un futuro prospero, dove la bellezza e la cultura sono al centro della nostra identità e del nostro sviluppo economico”.