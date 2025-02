Vittoria, il Crush style alla conquista del mondo

Sport

La disciplina fondata da Savio Magro in tour per i vari continenti

Savio Magro, professionista e fondatore di una disciplina sportiva su trampolino elastico, il “Crush style”, ha ottenuto un prestigioso incarico a livello mondiale da una nota azienda fitness brasiliana. Un riconoscimento di grande respiro che conferma ancora una volta come talento, studio e impegno possano aprire le porte ai più prestigiosi scenari internazionali. Il “Crush style” di Savio Magro, già nel 2018, cattura l’attenzione e conquista numerosi professionisti e appassionati del settore fitness a Rimini Wellness.