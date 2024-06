Vittoria, il Gal Valli del Golfo presenta i nuovi progetti

Attualità

L'obiettivo è valorizzare le risorse locali apportando ricchezza e sostenibilità per il territorio

Si svolgerà domani, venerdì 21 giugno, alle 10, nella sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono il seminario di presentazione dei progetti “Idv-Eco-Cdv” e “Pacevi” finanziati nell’ambito della Strategia di sviluppo locale partecipativo del Gal Valli del Golfo denominata “Green Valley”. L’iniziativa realizzata nell’ambito del Programma di Sviluppo Regionale Sicilia 2014-2022 vede coinvolti principalmente le amministrazioni comunali di Vittoria, Comiso, Acate e Gela, l’Università degli Studi di Catania e il Consorzio di tutela dei vini Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali apportando ricchezza e sostenibilità per il territorio.Nel dettaglio il Gal ha finanziato i due progetti con l’Azione 1.13 del Piano di Azione Locale “Identificazione di sistemi innovativi per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti. Creazione di un Ecosistema Innovativo territoriale e Produttivo: Il Parco del Vino Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria DO.La giornata sarà un momento importante di formazione, di innovazione e di attuazione della cooperazione volta all’interscambio tecnico-scientifico nel corso della quale si approfondiranno tematiche inerenti l’inquadramento territoriale con delimitazione dell’area di produzione della Doc/Cocg su base cartografica e georeferenziata con il censimento delle superfici vitate, dell’aggiornamento della carta dei suoli connessa alla valutazione dei fabbisogni idrici, di proposte d’interventi contro le principali avversità e fitopatie nonché della caratterizzazione genetica dei principali cloni di frappato per una valorizzazione del frappato di Vittoria.Saranno presenti i partner dei progetti che presenteranno operativamente le progettualità e che svolgeranno le attività previste nel territorio del Cerasuolo di Vittoria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA