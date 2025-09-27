Vittoria, il giallo del sequestro-lampo. La Procura cerca di fare chiarezza

Cronaca

Questa mattina una conferenza stampa in Tribunale per una analisi sull'intricata vicenda

Rimane ancora avvolta nel mistero la vicenda di Gaetano, il 17enne rapito giovedì sera a Vittoria, in zona Forcone, nei pressi di contrada Marangio e ritrovato ieri sera nei pressi del commissariato di Polizia. E’ stato liberato? Pare che il giovane fosse da solo, ma restano ancora poco chiare le circostanze del ritrovamento. Cosa è accaduto davvero? Non sappiamo se i familiari siano stati contattati dai rapitori, se vi sia stata una richiesta di riscatto o se il plateale sequestro aveva altra natura ed altri obiettivi. La Procura della Repubblica aveva da subito disposto il blocco dei beni della famiglia e sul caso ha lavorato anche la direzione distrettuale antimafia di Catania.