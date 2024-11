Vittoria, il mondo assicurativo spiegato agli studenti del Fermi

Società

L'inedita iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Rosaria Costanzo. Gaia Verdone: "Un argomento che non sempre trova facile sponda, ma abbiamo catturato l'attenzione dei presenti"

Un nuovo modo di rivolgersi alle giovani generazioni. Un canale per un contatto più diretto con gli studenti. Per parlare di tematiche che riguardano la cultura assicurativa e che, a prima vista, possono sembrare poco masticabili. Ma sono tematiche che, però, investono più direttamente la vita di ciascuno di noi, anche dei più giovani.

L’incontro ospitato dall’istituto d’istruzione superiore Enrico Fermi, grazie alla disponibilità della dirigente Rosaria Costanzo, è stato diretto a una ottantina di studenti delle classi dell’ultimo anno ed è stato condotto da Gaia Verdone, agente Allianz di Vittoria, alla presenza del dirigente commerciale dell’area manager Emiliano Orlandi arrivato direttamente da Milano. «Ci siamo soffermati – chiarisce Verdone – a illustrare il mondo delle assicurazioni, un argomento che non sempre trova facile sponda, soprattutto tra i più giovani, e che però abbiamo cercato di rendere il più possibile attraente. Non è un caso che l’interesse di chi era presente sia stato molto alto come dimostrano le oltre 50 richieste di collegamento su Instagram che ho riscontrato a due ore dal confronto. Ci siamo mossi sapendo che avremmo dovuto utilizzare un linguaggio il più possibile appropriato e adatto alle loro esigenze».