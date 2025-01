Vittoria, il nuovo questore di Ragusa in visita istituzionale al sindaco Aiello

Attualità

Sul tappeto le problematiche legate alla sicurezza in città

Questa mattina, il questore di Ragusa, Marco Giambra (nella foto con il sindaco), ha fatto visita a palazzo Iacono, dove ha incontrato il sindaco Francesco Aiello. L’incontro, di natura istituzionale, ha avuto l’obiettivo di discutere i temi centrali relativi alla sicurezza urbana, all’ordine pubblico e alle strategie di prevenzione sul territorio.Nel corso della visita, il questore Giambra e il sindaco Aiello hanno approfondito le problematiche legate alla sicurezza cittadina, evidenziando la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra le Istituzioni per garantire un ambiente sicuro per i cittadini.L’incontro si è concluso con l’intenzione di avviare una serie di incontri operativi che possano tradursi in azioni concrete e tempestive per la gestione della sicurezza sul territorio cittadino.Il sindaco ha ringraziato il questore per la gradita visita e per l’impegno che già ha manifestato nei confronti della città. Inoltre ha detto che assicura massima collaborazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA