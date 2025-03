Vittoria, il Pd: “Grave la situazione in cui versa l’ospedale Guzzardi”

Attualità

I segretari cittadini della realtà vittoriese e di Comiso denunciano una serie di criticità

I segretari Angelo Curciullo e Gaetano Scollo, in rappresentanza dei circoli cittadini del Partito Democratico di Vittoria e Comiso, esprimono profonda preoccupazione per la grave situazione in cui versa l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria (nella foto).

Qui, negli ultimi tempi, sono stati drasticamente ridotti i servizi che riguardano il reparto di ortopedia, ormai sull’orlo della chiusura. Questa situazione crea numerosi disagi ai cittadini del versante ipparino della provincia di Ragusa, che fanno riferimento a questa struttura sanitaria per ricevere le cure di cui hanno bisogno.

La chiusura di questi servizi all’ospedale di Vittoria ha determinato un doppio effetto negativo, perché costringe i cittadini ad affrontare spostamenti per ottenere le cure di cui hanno bisogno e determinano un insostenibile sovraccarico nel reparto di ortopedia di Ragusa, pregiudicando la funzionalità anche di questo reparto.

Considerata l’importanza vitale dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per il nostro territorio, “denunciamo con forza – dicono Curciullo e Scollo – l’inaccettabile abbandono di questa struttura e chiediamo il ripristino immediato dei servizi che sono stati sospesi, per garantire ai cittadini il diritto a cure sanitarie vicine ed efficaci”.