Vittoria, il Peace film fest prepara la XII edizione

Cultura

Pubblicati i bandi per partecipare: la consegna dei lavori entro il 31 ottobre

È stata annunciata la XII edizione del Vittoria Peace Film Fest. La kermesse cinematografica è in programma alla Multisala Golden di Vittoria (Ragusa) dal 2 al 5 dicembre 2024. Lo comunicano Giuseppe Gambina, Luca Gambina, Andrea Di Falco. I direttori artistici rendono nota la pubblicazione dei bandi di concorso. Alle selezioni relative ai Lungometraggi, Documentari e ai Cortometraggi possono essere iscritte tutte le opere italiane e straniere realizzate dal 1° gennaio 2024, edite e inedite. I film possono essere girati in qualsiasi lingua, dialetti inclusi, purché siano sottotitolati in italiano. La scadenza per partecipare al festival (a titolo gratuito) è fissata al 31 ottobre 2024. Per scaricare i bandi di concorso del Vittoria Peace Film Fest occorre consultare i siti web vittoriapeacefilmfestival.com e cinemagolden.it. È possibile richiedere i bandi di concorso via mail, agli indirizzi: vittoriapeacefilmfestival@gmail.com laboratorio451@gmail.com. Sono accettati, esclusivamente, i film inviati attraverso i link, alle suddette e-mail.