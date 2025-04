Vittoria, il segretario cittadino di Forza Italia La Rosa nella sede del partito a Roma per parlare di disabilità e caregiver familiare

Politica

"Una occasione importante per il confronto avviato su un tavolo di spessore"

Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa (nella foto durante il suo intervento), ha partecipato, a Roma, a un incontro molto importante promosso nella sede nazionale del partito, in via Lucina, dal dipartimento Famiglia e dipartimento Disabilità e sociale. Alla presenza della senatrice Fiammetta Modena, responsabile nazionale dipartimento Disabilità e sociale, e della senatrice Daniela Ternullo, responsabile nazionale dipartimento Famiglia, oltre che di altri amministratori di enti locali del Sud, La Rosa ha posto con forza un tema su cui si batte da anni e che riguarda l’istituzione di una legge ad hoc per il caregiver familiare.