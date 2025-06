Vittoria, il semaforo non funziona: scontro violento tra due auto

Cronaca

Due feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale

Scontro tra due auto sulla Sp 2, all’incrocio con la Ss 115. Quando il semaforo va in tilt, si registrano incidenti stradali in serie. Oggi urto violento fra due auto che ha generato due feriti prontamente soccorsi dal responsabile Oipa Ragusa di ritorno dal mercato ortofrutticolo. Ha dato l’allarme ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine. Sul posto per i rilievi la polizia municipale (foto Franco Assenza).

