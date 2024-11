Vittoria, il senatore Sallemi: “Gli eroi dei nostri tempi, ho incontrato un’autista di pullman che ha salvato una passeggera e non solo”

Attualità

Conselmo ha regalato il suo libro dal titolo "Una lunga vita in viaggio"

“Gli eroi, quelli veri, sono coloro i quali popolano il nostro quotidiano. E Rocco Conselmo, autista di pullman adesso in pensione, appartiene alla schiera di quelle persone che nella loro normalità si distinguono per gesti di grande altruismo e di eroismo. E’ stato davvero un piacere poterlo incontrare”. Così il senatore vittoriese Salvo Sallemi. Che, infatti, spiega: “Rocco si è reso protagonista positivo di diversi episodi: ha salvato la vita di una sua passeggera che stava rischiando di soffocare praticando la manovra di Heimlich; ha soccorso, fermando il suo mezzo, un giovane investito da un’auto pirata prestandogli le prime cure in attesa dei sanitari e mettendolo in sicurezza. Rocco mi ha fatto dono del suo libro “Una lunga vita in viaggio” che è il racconto di una carriera spesa a contatto con la gente e che gli ha permesso di conoscere storie, personaggi e di avere un osservatorio privilegiato sulla nostra società”.

