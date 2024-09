Vittoria, il sindaco Aiello contro Siciliacque: “Ha dimezzato l’erogazione idrica a Giardinello senza avvisarci”

Attualità

"Siamo pronti a presidiare i luoghi sino a quando non sarà ripristinata la normalità"

Nella giornata di ieri, martedì 17 settembre, Siciliacque Spa, piuttosto che fornire, come da convenzione, 60 litri d’acqua al secondo, ha iniziato, in assoluta autonomia, a erogarne sempre meno, fino a raggiungere, alle ore 11 di oggi, circa 36 litri d’acqua al secondo nel sito di Giardinello. Tale situazione, ancora in atto, sta causando gravissimi disagi alla collettività e all’immagine dell’ente, che, all’oscuro di tutto, non ha potuto avvertire la popolazione.