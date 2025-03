Vittoria, il sindaco Aiello fa fuori dalla giunta l’assessore Campailla che ha da poco aderito alla Dc

Politica

La decisione anche dopo gli attestati di stima che erano arrivati da Totò Cuffaro alla luce della mutata geografia politica in aula

“L’assessore Cesare Campailla è fuori”. Il sindaco Francesco Aiello non fa sconti. Dopo la riunione della maggioranza di oggi pomeriggio, in particolare con il Pd e alla presenza del deputato regionale Nello Dipasquale, e nonostante l’attestato di fiducia arrivato dallo stesso Totò Cuffaro (in seguito all’adesione di sei consiglieri comunali alla Dc, tra cui lo stesso Campailla che ricopre anche la carica di assessore della Giunta Aiello), il primo cittadino ha deciso di estromettere il neoesponente democristiano. “Vittoria e il suo sindaco non accettano inciuci – ha scritto questa sera in un post Aiello – ringrazio per la stima ma la giunta la faccio io. Campailla è fuori”.

