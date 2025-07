Vittoria, il sindaco Aiello ha ricevuto a palazzo Iacono un ricercatore di fama internazionale originario della città ipparina

Attualità

E' Lorys Fichera ingegnere specializzato in robotica chirurgica a Boston

Questa mattina a palazzo Iacono, il sindaco Francesco Aiello ha ricevuto (nella foto) il giovane vittoriese Lorys Fichera, docente universitario e ricercatore di fama internazionale, recentemente insignito del premio “Ragusani nel Mondo”. Lorys Fichera, 38 anni, ingegnere specializzato in robotica, è professore associato di Robotica al Worcester Polytechnic Institute, di Boston. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico di Vittoria, ha proseguito il suo percorso accademico a Catania, laureandosi in Ingegneria, per poi conseguire il titolo di Dottore di Ricerca in Robotica all’Università di Genova. Negli Stati Uniti, Fichera ha ulteriormente perfezionato le sue competenze nell’ambito della robotica chirurgica, contribuendo a importanti progetti legati allo sviluppo di tecnologie d’avanguardia per la chirurgia dell’orecchio. Tra i suoi principali traguardi, lo sviluppo del primo endoscopio flessibile capace di esplorare l’orecchio attraverso la Tuba di Eustachio: un’innovazione che apre nuovi orizzonti nella chirurgia mini-invasiva.