Vittoria, il sindaco Aiello ha ricevuto la pianista e compositrice Giuseppina Torre

Questa mattina, il sindaco Francesco Aiello ha accolto a palazzo Iacono la pianista e compositrice Giuseppina Torre. Il primo cittadino ha voluto personalmente congratularsi con l’artista per i suoi eccezionali successi, che con la sua musica sta affascinando il pubblico e portando in giro per il mondo il nome della città di Vittoria. Giuseppina Torre, con la sua straordinaria sensibilità, accompagna gli spettatori in un viaggio fatto di note ed emozioni, conquistando i cuori di chiunque la ascolti. Il sindaco Aiello ha espresso il suo orgoglio per i traguardi raggiunti dall’artista e l’importante contributo che sta dando alla promozione culturale della città.“È un onore per noi avere un’ambasciatrice di talento come Giuseppina Torre”, ha dichiarato il sindaco. “La sua musica non solo incanta e commuove, ma rappresenta anche un ponte tra Vittoria e il resto del mondo, facendoci conoscere e apprezzare ovunque”.Giuseppina Torre ha ringraziato il sindaco per l’accoglienza e le parole di stima, ribadendo il suo impegno a continuare a diffondere la bellezza della musica e a portare con orgoglio il nome della sua città natale nelle sue esibizioni internazionali.

